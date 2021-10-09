Erdoğan'dan bakanlıklara yeni atamalar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan genel müdür yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Aydın Cem Aslanbay atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne Cevdet Vural, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Cemal Yıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Serkan Gür getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alınarak yerine Halil İbrahim Topçu atandı.