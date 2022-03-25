Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz" ifadesi, ardından AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın asgari ücrete iki kez zam yapılabileceğini söylemesiyle birlikte asgari ücrete ikinci zam tartışması gündeme gelmişti.

Konuya dair açıklamada bulunan Erdoğan, "Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" dedi.

'S-400 konusu bizim için kapanmıştır'

ABD'li Wall Street Journal gazetesinde 'Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya versin' başlığıyla çıkan haber ve ilgili gündeme dair konuşan Erdoğan, "Bu konu bizim için kapanmıştır" dedi. Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şöyle:

"Her şeyden önce S-400 konusunda nasıl en başta bizim için bu iş kapanmıştır dediysek, bugün de biz aynı noktadayız. Bu konu bizim için kapanmıştır. Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır, bu bitmiştir. Bir diğer konu Wall Street Journal’ın yazdığına karşı İletişim Başkanımız gerekli cevabı bütün hassasiyetiyle zaten vermiştir. O cevap onlara yeter de artar bile. Daha fazlasına da bu konuda gerek yok. Çünkü bunların bütün işi ortalığı karıştırmak. “Buradan acaba Türkiye’ye nasıl bir darbe vururuz da onu sıkıntıya sokarız” böyle bir gayretin içindeler. Anında müdahale ederiz, sonuç alamazlar"

'Rusya ile olan ilişkilerimizi bir kenara koymamız mümkün değil'

Rusya ile olan ilişkilerin "kenara koyulamayacağını" belirten Erdoğan, Rusya ile olan ilişkiye dair şöyle dedi:

Yaptırımlar noktasında da BM’nin belli çizgilerini biz de değerlendiririz ama şunu da unutmayalım ki bütün bu adımları atarken bizim Rusya ile olan ilişkilerimizi bir kenara koymamız mümkün değil. Bunu ben çok önce de açıkladım biliyorsunuz. Zira bugün sadece doğal gaz düşünüldüğünde, kullandığımız doğal gazın yaklaşık yarısını biz Rusya’dan alıyoruz. Bunun yanında Akkuyu Nükleer Enerji Santralimizi bugün Rusya ile yapıyoruz. Biz bunu da bir kenara koyamayız. Ben bunu bugün Macron’a da söylediğimde “haklısın” diyor. Yani orada yapılacak herhangi bir şey söz konusu değil. Bu konudaki hassasiyetimizi korumak durumundayız. Birincisi ben halkımı karda kışta soğukta bırakamam. İkincisi sanayimizi tamamen sıfırlayamam. Bunları korumak durumundayız. Biz devletiz, 85 milyon nüfusumuz var. Üzerimize düşen her türlü görevi de yaparız, yapıyoruz. Şu anda Ukraynalılar için 56 civarında insani yardım tırını biz bölgeye gönderdik. Bunların içerisinde gıdası var, giyeceği var, ilacı var. Bunlar hala artarak da devam ediyor."