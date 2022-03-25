Açlık sınırı asgari ücretin bin 500 lira üstüne çıktı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissine kapılmadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Mart 2022 sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı, yaşanan bu artışla birlikte 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 liralık asgari ücretin bin 485 lira üzerine çıkarken, emekli aylıklarına ve çalışanların ücretlerine yılbaşında yapılan zamları da anlamsız kıldı. Çalışanların yüksek enflasyon karşısında üç ayda eridiği için çalışanların yıl sonu beklenmeden yeniden belirlenmesini talep ettiği asgari ücret dört kişilik bir ailenin ancak 22 günlük dengeli beslenmesine yetebilecek bir noktaya düştü.

Açlık sınırı

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken para mart ayı gıda fiyatlarıyla 5 bin 738 lira olarak hesaplandı.

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 300 lira, son bir yılda ise 694 lira artarak bin 644 liraya kadar yükseldi

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 8 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 66 liralık artışla 146 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama martta bir önceki aya göre 18 lira artarak bin 90 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise 257 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para martta 31 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 108 lira artarak 406 lira oldu. Sebze harcamasının parasal tutarı da martta önceki aya göre 64 lira arttı. Sebze için ödenmesi gereken para geçen yılın aynı ayına göre ise 544 lira artarak 740 lira oldu.

Martta 988 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir ayda 182 lira, son bir yıllık dönemde ise 544 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları martta değişmedi, son bir yılda ise 34 lira artarak 121 lirada kaldı. Yağ için yapılması gereken harcama martta 45 lira artarak 219 liraya çıktı.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da martta 12 lira artarak 270 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 3 lira artarak 103 liraya yükseldi.

Yetişkin erkek için 2.800 kalori, yetişkin bir kadın için 2.200 kalori, genç için 3000 kalori ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre martta açlık sınırı yetişkin bir erkek için bin 675 lira, yetişkin bir kadın için bin 315 lira, çocuk için 955 lira ve genç için de bin 793 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da martta 448 liralık artışla 11 bin 611 liraya yükseldi.

Martta giyim ve ayakkabı için yapılması gereken harcama 766 lira oldu. Barınma (kira dâhil) harcamaları 2 bin 587 liraya yükseldi. Ev eşyası harcamaları bin 597 lira, sağlık harcamaları 503 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 3.000 liraya çıktı, haberleşme harcamaları 569 lira, eğlence ve kültür harcamaları 4458 lira oldu. Eğitim harcamaları 305 liraya yükselirken, otel harcamaları 1.025 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 796 lira olarak hesaplandı.

Gıda dışı harcamalarda, bu yılın ilk üç aylık döneminde 2 bin 94 lira, son bir yıllık dönemde 3 bin 432 liralık artış yaşandı.

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı (içki ve sigara harcamaları hariç) ise martta bin 29 lira artarak 17 bin 349 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırında bu yılın ilk üç aylık döneminde 3 bin 751 lira, son bir yılda ise toplam 5 bin 774 liralık artış oldu.