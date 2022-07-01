Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

İspanya’da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret hakkında açıklamada bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücreti belirleme üzerine çalıştığını aktaran Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın asgari ücrete dair açıklaması şöyle:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani (ne eksik ne fazla, eksiği artığı olmayan) bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz"