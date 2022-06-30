Asgari ücret zammına ilişkin ilk teklif belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Türk-İş'ten açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, net rakam telaffuz edilmediğini ancak enflasyonun altında bir artışın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sorular üzerine Irgat, net rakam talep edilmediğini ama enflasyon oranında artış istediklerini dile getirdi. "Toplantıda açlık sınırı dediğimiz 6 bin 391 lirayı dile getirdik. Alım gücünü göz önüne alınmasını istedik" diyen Irfat, işverenlerin de teşvik talepleri olduğunu söyledi.

Irgat, üçüncü toplantının yarın gerçekleşmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.