Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, asgari ücretin yeniden düzenleneceğini, detayların açıklanacağını duyurdu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Detaylarını daha sonra açıklayacağımız çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan, "Çalışma Bakanım asgari ücret komisyonuyla bir araya gelecekler, bu hafta sonlanmadan çalışmalarını bitirecekler" diye konuştu.

Erdoğan asgari ücret artışı yapılırken "özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir" ifadelerini kullandı.