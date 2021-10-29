Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti: Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan daha sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan, "Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, sosyal medyadan yayımladığı 29 Ekim mesajında "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.