Erdoğan'dan Amasra'daki maden faciasında yaralanan işçilere ziyaret

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği katliamda yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen altı maden işçisini ziyaret etmek üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti.

Maden işçilerinin sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alan Erdoğan, yaralı yakınlarına geçmiş olsun dileğini iletti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Erdoğan, "Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimleri de devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanlar, şu anda daha iyi konumdalar. Entübe durumda olanlar var. Dua edelim" dedi.

Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit eşlik etti.