Bartın'daki maden katliamında avukatlar delillerin karartılmasından şüpheleniyor

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü İşletmesi'ne ait maden ocağında 41 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Bartın Barosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar da müdahil oldu.

Soma, Ermenek gibi maden kazalarına ilişkin yargılama süreçlerinden deneyimli olan ÇHD'li avukatlar, madendeki patlamayla ilgili soruşturmayı yürüyen Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, 26 talep sıraladı. Dilekçeyi, TBB ve Bartın Barosu da imzaladı. Avukatlar, grizu patlamasıyla ilgili şüphelilerin delil karartmasının önüne geçilmesi için maden sahasına girişinin yasaklanmasını, teknik inceleme için gerekli olan bilgi ve belgelere el konulmasını istedi.

'Maden yönetimiyle ilişkisi olmayan bağımsız bilirkişilerden rapor alınsın'

DW Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, madenin içinde yapılacak keşfe bağımsız bilirkişi heyetlerinin katılması gerektiğine de değinilen dilekçede, incelemeye katılacak bilirkişilerin grizu patlamasının yaşandığı işletmenin yönetimleri ile bağlantısının olmamasının sağlanması talep edildi. Dilekçede, inceleme için Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) ile irtibata geçilerek bağımsız uzman mütaalası alınmasına olanak sağlanması da istendi.

Patlamadan dokuz gün önceki incelemenin kayıtları istendi

Avukatlar, 14 Ekim'deki patlamadan dokuz gün önce Sayıştay Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı ve uzman denetçiler Fatih Yoleri, Salih Temirci, Ümit Özçentik ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve beraberindeki ekibin, patlamanın yaşandığı -350 metre kotunda yaptıkları incelemeye ilişkin rapor ve kayıtların alınmasını da talep etti.

Maskelerin bakımlarına dikkat çekildi

Avukatların Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede öne çıkan diğer talepler ise şöyle:

Madendeki yönetim ve sorumlulukları gösterir yönetim şeması

Madendeki acil durum eylem planı

Madenin acil durum yönetim şeması

Madende kullanılan veya kullanılmak üzere hazır bulundurulan metan, karbonmonoksit ve oksijen maskelerine ilişkin faturalar ile bakımlarının yapıldığını gösterir kayıtlar

Başsavcıdan randevu talebi

Ayrıca, patlamanın yaşandığı 14 Ekim'den bu yana Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve ÇHD'li avukatlar, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak'la irtibat kurmaya çalışıyor. Ancak Başsavcı Kaynak, soruşturmaya müdahil olmak isteyen avukatlara henüz randevu vermedi.

Bakan ve bürokratlar hakkında suç duyurusu

Çeşitli kentlerden Bartın'a gelen avukatlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve grizu patlamasının yaşandığı madenin yöneticileri hakkında suç duyurusunda da bulunmaya hazırlanıyor.