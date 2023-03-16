Erdoğan'dan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na İskilipli ataması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla15 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, İskilip Kaymakamı olarak görev yaptığı sırada Şubat 2021'de İngilizlerin talimatıyla gerici isyanlara destek veren, Kuvayi Milliye düşmanı Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf anmasına katılmıştı. Tepki çeken törene vali ve AKP'liler de katılmıştı.

İskilipli Atıf kimdir?

İskilipli Atıf’ın başkanlığını yaptığı Teali İslam Cemiyeti, 26 Eylül 1919’da yayımladığı Milli Mücadele karşıtı bildiride, Kuvayı Milliyeciler için “adi eşkıya”, “kudurmuş haydutlar”, “aldanmışlar” ifadelerini kullanılmıştı. Söz konusu bildiri Yunan uçakları tarafından Anadolu’nun çeşitli yerlerine atıldı.

Şapka Kanunu'na karşı isyanlarda da yine İskilipli Atıf’ın parmağı olduğu biliniyor.

Atıf, “Frenk Mukallitliği ve Şapka” adlı kitabın isyan bölgelerine dağıtılarak halkı isyana teşvik etmek, Milli Mücadele’de, başkanlığını yaptığı Teali İslam Cemiyeti’nin hazırladığı bildirilerin Yunan uçakları tarafından Anadolu’da dağıtılması gerekçeleriyle idam edildi.