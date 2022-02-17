Erdoğan'dan AKP'li belediyelere: Su tarifelerinde KDV indirimi kadar indirim yapın

Erdoğan, 'Belediye Başkanlarıma sesleniyorum. Su tarifelerinde en az KDV oranında indirim yaparak enflasyona katkıda bulunmalıdır' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"2023 AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz için dönüm noktası olacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede hamdolsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 

Kabine sonrası aldığımız yeni kararları paylaştık. Son dönemde çokça gündeme gelen elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlara yeniden değerlendirme yapılması talimatını verdik.

'Su tarifelerinde az yüzde 7 indirim'

İstanbul'da suya zam talebine arkadaşlarımız 'evet' demedi. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Bunlar seçim öncesi suya, ekmeğe indirim yapacağız diyorlardı. AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında aydınlatacağız. Belediye Başkanlarıma sesleniyorum. Su tarifelerinde en az KDV oranında indirim yaparak enflasyona katkıda bulunmalıdır.

Hayat pahalılığının belini de biz kıracağız. Marketler, çarşı pazar eğer vatandaşımıza hububatta, meyvede hala zulmetmeye devam ediyorsanız tüm dolaşan denetim ekiplerimizle sizlerin sırtına bineceğiz. Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız.

'Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömdük'

Bizi asıl zorlayan tarih boyunca hep olduğu gibi içimizdeki gafiller, muhterisler, mankurtlardır. Türkiye bu iç mücadeleden, içeriden yediği yumruklardan çekmiştir. 

Biz hedeflerimize doğru yürüyüşümüzden taviz vermesek de can sıkıcı tablodan üzüntü duymadan edemiyoruz. 

Biz karşımızda siyasette eserlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik. Maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP'si gibi bir muhalefet çıktı. Kılıçdaroğlu ile milletin huzurunda on defa karşı karşıya geldik. Onunda da kendisini sandığa gömdük. Bay Kemal senin kıraatın buna yetmez. Daha çok çalışman gerek. Biz sana oturduğun koltukta meşruiyet sağlamayız.

6 parti genel başkanına: 'HDP'yi niye almadınız?'

Bizim öyle yuvarlak masayla falan işimiz yok. Oralarda neler görüşüyorsunuz hepsi ortada. O yuvarlak masadan da bir şey çıkmaz. Unuttunuz galiba masaya HDP'yi niye almadınız? Onu da yanınıza alın.

Sıkıntılarımız var ama elimizdeki imkanlarımız çok daha kıymetli. Türkiye, vatandaşları can ve mal güvenliği taşımayan bir ülkedir. Türkiye, artık 30 milyona dayanan istihdamıyla insanının çalışacak iş sıkıntısı çekmediği bir ülkedir. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kendi içinde kapandığı dönemde krizi fırsata çevirerek sürekli vites yükselten bir ülkedir. Türkiye bugünkü konumuna öyle kolay da ulaşmamıştır. AK Parti olarak son dönemde de Cumhur İttifakı olarak asırlara sari demokrasi mücadelesini tarihimizin en üst seviyesine çıkarmayı biz başardık. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir haline getirmeden bu mücadeleyi bırakmayacağız. Sözümüz öyle kifayetsiz, muhteris üfürmesi değildir. Biz çareyi dışarda aramadık, ülkemize güvendik. Milletimizden aldığımız güçle her alanda 7 düvele meydan okuma pahasına ülkemizin haklarını savunuyoruz.  

Dünya yeni ve köklü bir değişimin sancılarını yaşıyor. Değişimin yükselen yıldızı Türkiye'dir. Siz kendi ülkelerinin yükselişini engellemek için dibe çekmeye çalışanlara aldanmayın. Onların hayalindeki yönetim darbe yönetimidir. Hırsızlık, taciz, tecavüz yapanları kollayarak kimseyi umursamadıklarını gösteriyor. Tek vaatleri, eski Türkiye'yi geri getirmek. Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz."

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