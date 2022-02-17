AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Erdoğan'dan AKP'li belediyelere: Su tarifelerinde KDV indirimi kadar indirim yapın
Erdoğan, 'Belediye Başkanlarıma sesleniyorum. Su tarifelerinde en az KDV oranında indirim yaparak enflasyona katkıda bulunmalıdır' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle: