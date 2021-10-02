Erdoğan'dan AKP il başkanıyla tartışan vali hakkında karar

AKP İl Başkanının tepki gösterdiği Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Cumhurbaşkanlığı görevinden alınarak Merkez Valiliğine ve Mülkiye Başmüfettişliği’ne atandı. Elazığ Valiliğine de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile daha önce Elazığ’da Vali Yardımcılığı görevinde bulunan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman atandı.

Ocak 2020’de meydana gelen Sivrice depremi sonrası sürecin yönetilmesi konusunda AKP Elazığ İl Yönetimi ile Vali Erkaya Yırık arasında son zamanlarda yaşanan tartışmalar gündemdeydi.

Ne olmuştu?

Deprem sonrasında kentte yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla Elazığ Valiliği tarafından Ağustos ayında düzenlenen toplantıya davet edilmeyen muhalefetin tepkileri sonrasında eski Vali Yırık, "Bir davet söz konusu değil. Spontane gelişen bir durum söz konusu" demişti. AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ise Yırık’ı yalanladı.

'Valinin açıklaması akıl dışıdır'

Yıldırım, "Valinin açıklaması akıl dışıdır. Devlet adamının böyle bir açıklama yapması düşünülemez. Deprem sonrası durumun görüşüldüğü koordinasyon toplantısı sayın valimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Olay bu kadar açıktır. Vali Bey’in bizim toplantıya katılmamızdan haberinin olmama ihtimali yoktur. Devlet teamüllerini bilen herkes şunu iyi bilir ki: bir vali böyle bir açıklama yapmaz. Valiler neyi temsil ettiklerini en iyi bilen devlet adamlarıdır. Bir devlet adamının böyle bir açıklama yapması ihtimal ve akıl dışıdır. Tartışmanın düzeyi siyasetimizin niteliğini de belirleyecektir" demişti.

Yıldırım, geçtiğimiz hafta içinde de Kanal 23’de katıldığı bir programda, deprem sonrası, hasar gören ve yıkılması gereken kamu binaları için yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığını belirterek, bu konuda yetki kullanması gereken makamların görevlerini yapmadığını söylemişti.