Erdoğan'dan Ahmet Şık'a: Bu zat zaten teröristin tekidir, kendi paçasını kurtarmaya baksın

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası cami önünde basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun 'KHK'lıların göreve iade' açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, "Bay Kemal kendini buğday ambarında zannediyor. Herhangi bir gücü yok kendisine milletin verdiği yetki yok. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değil" dedi.

TİP vekili Ahmet Şık'a yönelik açıklamada bulunan Erdoğan, "Bu zat zaten teröristin tekidir. Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez. Teröristin teki olmanın ötesinde nasıl olduysa milletvekili olma şansı yakaladıysa bunu kullanıyor. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Önce o kendi paçasının nasıl kurtaracak ona baksın. Bugüne kadar birçok terör örgütlerinin içinde yer almış biridir. Şimdi tazminat davası açıldı. Dokunulmazlığı kalktığında ceza davaları da gelecek" diye konuştu.