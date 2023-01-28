Erdoğan'dan adaylık eleştirilerine ilk yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili tartışmalara ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

Denizli'de konuşan Erdoğan, "Altılı Masa'dan bir türlü aday çıkaramadılar. Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz aylardır biz adayız karşımıza kimi çıkartacaksanız çıkartın milletin huzurunda er meydanında yarışalım dedik. Bir yılda bir aday çıkartmayı beceremeyenler kendi sünepeliklerinin üzerini örtmek için istikameti başka tarafa çevirdiler. Aklınız neredeydi niye şimdiye kadar bunları söylemediniz?

Bunca zamandır bizim adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, seçim sandığına işaret etmişlerdir. 4,5 yıldır Cumhurbaşkanıyız, öncesi var, aklınız neredeydi? 2017'de kabul edilen anayasa değişikliği en küçük tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleri ile yeni yönetim sistemine geçti, yani bu bakımdan, kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır.

Bir de utanmadan parti binalarına 'Yeter söz milletin' pankartı asıyorlar. Menderes bu sözle tek parti faşizmine yeter demişti. Biz de aynı küresel faşizmi hortlatmaya kalkanlara yeter diyoruz. Milletin iradesinden umut kesenler masanın iradesinden umut bekliyorlar. İnşallah 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömüp, ülkemizi uzaktan yönetmeye niyetlenenleri hüsrana uğratacağız.

Çıkmışlar biz 6 kişi, 1 Cumhurbaşkanını yöneteceğiz diyorlar. Türkiye'yi milli irade yerine kendi vesayetimizle yönetmek istiyoruz dediler. Bunlara tüm bu zırvaları bırakın dedik. Biz tüm bu ihtiras fırtınalarına karşı yeter diyoruz. Sözün, kararın ve geleceğin millete ait olduğunu söylüyoruz."