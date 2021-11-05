Erdoğan'dan Adalar'ı hedef alan karar: Yetki İBB'nin elinden alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Marmara Denizi ve Adalar 'Özel Çevre Koruma Alanı’ ilan edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Kararın çok kritik bir sonucu olduğunu belirten Akgün, "Adalar’da imar planı yapma ve onaylama yetkisi İBB elinden alınarak Bakanlığa geçmiştir!" dedi.

Akgün, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı: