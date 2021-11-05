Erdoğan'dan Adalar'ı hedef alan karar: Yetki İBB'nin elinden alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Marmara Denizi ve Adalar 'Özel Çevre Koruma Alanı’ ilan edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
Kararın çok kritik bir sonucu olduğunu belirten Akgün, "Adalar’da imar planı yapma ve onaylama yetkisi İBB elinden alınarak Bakanlığa geçmiştir!" dedi.
Akgün, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
- ...Adalar’ı korumak adına sürecin devam etmesini beklerken, bugünkü karar ile birlikte Adalar’daki imar planı yapma, onaylama ve ilgili diğer uygulamaları yürütme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmiş oldu.
- Adalar’ın tamamı sit alanı. Doğal Sit ve Kıyı Alanlarında plan onama yetkisi de zaten Bakanlığa ait. Peki bu kararla ne değişti? Şimdiye kadar planlar İBB tarafından yapılıp, Meclis kararı ile Bakanlığa gidiyordu. Artık, İBB ve ilçe belediyesi bütün yetkisini kaybetti!
- Marmara Denizi’nin korunması son derece hayati! Ama Marmara Denizi’ni kirleten Adalar değil. İmar planlarının yetkisini alarak da bu gidişata önlem almak hiç mümkün değil.
- Son bir not: 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yassıada ve Sivriada’nın planları yapıldı. 2015’te Kongre ve Turizm Merkezi olarak inşaatları başladı. Son halinin fotoğrafını da buraya bırakayım: