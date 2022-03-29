Erdoğan'dan Abdullah Gül hamlesi: 'Taraflar sır gibi saklıyor, sadece bir avuç kişi biliyor'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP'nin eski vekil ve yöneticileriyle buluşan Erdoğan'ın bu buluşmalara devam edeceğini, hedefindeki ismin Abdullah Gül olduğunu öne sürdü.

Pehlivan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan eski yol arkadaşlarıyla buluşmalarına devam edecek mi?

Duydum ki evet.

Hatta ve hatta, şu sıralar sessiz kalan çok kritik bir isimle buluşmayı arzuluyor.

Bir dönem üst düzey görev yapmış, iki tarafın da ortak tanıdığı eski bir bürokrat da Erdoğan’ın bu buluşma isteği için aracı olmaya soyunmuş.

Taraflar sır gibi saklıyor, sadece bir avuç kişi biliyor. İki cepheden “olabilir”diyen de “doğru değil” diyen de var. Eğer gerçekleşirse Erdoğan birlikte verilen fotoğraf karesiyle iki partiye, yani DEVA’ya ve Gelecek’e kaçışın önünü tutmayı amaçlıyor.

Kaynaklarım, Erdoğan’ın görüşmek istediği kişinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğunu iddia ediyor. Ancak Gül cephesi “Böyle bir durum yok” yanıtını veriyor.

Ramazan ayında sürpriz bir iftar buluşması görürseniz, bu satırları hatırlayın."