Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Yarın detaylarıyla anlatacağım

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemde olan 3600 ek göstergesi hakkında bugün Kızılcahamam'da yaptığı konuşmada açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır gündemde olan 3600 ek göstergesi, 4 meslek grubu üzerinden yapılan hesaplamalarda emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında düzenlemeyle yüzde 25'e varan artış sağlayacağı belirtiliyordu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik. 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memuru kapsayan düzenlemenin sonuna geldik" dedi. Erdoğan, yarın kabine toplantısından sonra detaylı açıklama yapacağını sözlerine ekledi.

Erdoğan konuşmasında, "Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki Kabine toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detayları ile anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum." dedi.