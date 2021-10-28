Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir video mesaj yayınladı.

Erdoğan, videolu mesajında "Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde gururla dalgalandıran işadamlarımızı, STK’larımızı ve kamu görevlilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Köklü tarihimizden kadim değerlerimizden aldığımız güç ile 84 milyon bir ve beraber olarak Türkiye’yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyayı derinden sarsan korona virüs salgınının en ağır evresini sağlık alt yapımızın gücü ve kapasitesi sayesinde başarıyla yürüterek geride bıraktık. Aynı şekilde ekonomide de, küresel ekonominin yüzde 3’ün üzerinde bir daralma yaşadığı 2020 senesini biz yüzde 1,8 büyüme oranı ile kapattık. Terörle mücadeleden kamu güvenliğine, yatırımlardan sınırlarımız ötesinde gerçekleştirdiğimiz harekatlara kadar hiçbir konuda herhangi bir zafiyetin oluşmasına müsaade etmedik. Bu süreçte darbecilerin saldırıları ile karşı karşıya olan Libyalı kardeşlerimiz ile Karabağ’daki işgale karşı mücadele eden Azerbaycan Türklerine verdiğimiz güçlü destek her iki ülkenin de hamdolsun kaderini değiştirmiştir. Libya’da darbeciler hezimete uğrarken, Azerbaycanlı kardeşlerimiz de yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından öztopraklarına kavuşmuştur. Ülkemizi ve KKTC’yi Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarından dışlama girişimlerini de boşa çıkarttık. Zorlu salgın şartlarına rağmen ekonomide, iç siyaset ve dış politikada elde ettiğimiz bu başarılar ülkemizin güçlü alt yapısı yanında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin etkinliğini gösteren önemli bir işarettir. Geçen sene yakaladığımız bu ivmeyi; ekonomi, üretim, ihracat başta olmak üzere hamdolsun her alanda daha da güçlendirerek 2021 yılında da devam ettiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye’yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz."