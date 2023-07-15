Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun."