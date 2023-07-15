Erdoğan'dan '15 Temmuz' açıklaması: 'Destek veren odakları hafızamıza kaydettik'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümü kapsamında Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen programda konuştu.

15 Temmuz tarihinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, ''15 Temmuz'un 7. seneidevriyesinde ilan ediyorum, değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz'' dedi.

Darbe girişimine yönelik 'dış müdahale' çıkışını yineleyen Erdoğan, ''FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında dört gün sonra ziyaret edeceği Birleşik Arap Emirlikleri, 15 Temmuz'un ardından çeşitli bakanlar tarafından 'darbe girişiminin finansörü' olmakla suçlanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: