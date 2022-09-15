Erdoğan'a yine ret yanıtı

İddialara göre AKP iktidarının Nureddin Nebati'yi görevden alıp Mehmet Şimşek'i göreve getirme girişimi bir kez daha boşa düştü.

Hafta boyu gündeme gelen iddiaları köşesine taşıyan Halktv'den Can Coşkun, "Konu elbette Mehmet Şimşek. Meslek büyüğüm Deniz Zeyrek'in gündeme getirdiği ihtimal... Sordum. Öncelikle belirtmek lazım ki; Mehmet Şimşek ile birden fazla görüşülmüş. Şimşek her seferinde ve sonuncusunda aynı gerekçeyle "hayır" cevabını vermiş" dedi.

Geçmişte Beştepe'nin bütçe kanadında yer alan ve Naci Ağbal'a yakın isimlerden birinin konuya dair "Mehmet Bey ile görüşüldü, ikna olmadı. İlk de değildi. Kendisi "İş ilişkilerim var, yeni anlaşmalar yaptım" diyerek herhangi bir görevi kabul edemeyeceğini bildirdi" yorumu aktaran Coşkun, son görüşmenin üzerinden 11 gün geçtiğini ve ikna olmasının pek olası olmadığını aktardı.