Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu Bakanı hemen görevden alın

İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin yabancı yatırımcıya yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"Bugün ekonomi bakanının güya cazibe oluşturayım diye söylediği laflar, bizim böyle yeni keşfedilmiş ormanlarda yaşayan elinde mızrakla, yaprakla falan örtünen insanlara dönmüş olduğumuzu gösteriyor. Yani insanlara mal ve can garantisi vererek yatırımcı davet eden bir dil. Bu ne biçim bir dil. Türk Devleti hiçbir döneminde böyle bir dili görmemiştir. Hiçbir dış güç bize bu cümle kadar zarar veremez" diyen Ağıralioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı lütfen bu bakanı hemen değiştirsin. Muhalefet olarak baksak, bize hükümeti tenkit etmek için bir sürü lüzumsuz malzeme veriyor. Biz böyle bir şeyle siyaset yapmaktansa, Türk Devletinin itibarsız hale gelmesine sebep olan böyle münasebetsiz cümlelerden siyasi avantaj sağlamaktan haya ederiz. Sayın Cumhurbaşkanı lütfen bu bakanı görevden alın" ifadesini kullandı.