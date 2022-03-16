Nebati yabancı sermayeyi çağırdı: Gelin, Cumhurbaşkanı arkamızda, bürokrasiyi alaşağı ederiz

Cannes'da düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısı'ndaki konuşmasında Nebati, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin, yatırımcıları "tek durak ofis" yaklaşımıyla ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, "Bir problem yaşadığınızda bize hemen ulaşırsınız" ifadelerini kullandı.

Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Ofis, teknoloji yoğun, katma değeri yüksek ve istihdam yaratan yatırımları destekleyerek bu yatırımlara ilişkin tüm süreçleri yatırımcı adına takip ediyor. Bu robotik bir anlayışla değil, geleneksel Türk misafirperverliği anlayışıyla yerine getiriliyor. Bir problem yaşadığınızda bize hemen ulaşırsınız.

En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde hızlı adımlar atıyoruz.

İşte bir örnek, 2020-2021'i bu kadar hızlı ve başarılı geçirmemizin nedeni de sistem değişikliğinin krizler karşısındaki denenmişliğini de yaşamış olduk. Yatırım Ofisi'nin uzman kadrosu, yatırımcılara İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Japonca ve Çince dahil pek çok dilde hizmet sunmaktadır."