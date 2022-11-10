Erdoğan'a 'Sen adamın kralısın' şarkısını yazan 'Balık Ayhan' Gelecek Partisi'ne katıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlığını geçmişte sıklıkla dile getiren "Balık Ayhan" olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, "Sen adamın kralısın, kasım Kasımpaşalısın" isimli şarkısını Erdoğan için yazdığını söylemişti.

2011 yılında AKP'den milletvekili aday adayı olan Ayhan Küçükboyacı'nın Gelecek Partisi'ne geçtiği açıklandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema Silkin Ün, Küçükboyacı ve Davutoğlu'nun birlikte çekildiği fotoğrafa yer vererek, "Sahne Emekçileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Müzisyen Ayhan Küçükboyacı ile sektör emekçilerimizin sorunlarının çözümü için politika üretmeye devam edeceğiz" dedi.