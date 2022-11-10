AKP’li başkan istifa etti

3 yıldır Nevşehir Avanos ilçe başkanlığı görevini yürüten Fatma Parmaksız, seçimlere 7 ay kala ‘iş yoğunluğunu' gerekçe göstererek istifa etti. Parmaksız, seçim döneminde partisine yeterli desteği veremeyeceğini için ayrıldığını bildirdi.
Partime yeterli destek veremeyeceğim
AKP'li Parmaksız, istifa gerekçesini şöyle açıkladı:
- 2019 Ekim ayında devraldığımız ilçe başkanlığı görevini görev süremiz olan 3 yıl boyunca ben ve ekibim layığı ile ifa etmiş bulunmaktayız.
- Bu süreçten sonra hem iş yoğunluğum sebebiyle hem de beni her zaman manevi olarak destekleyen babamın vefatı sonrasında, önümüzdeki önemli seçim periyodunda partime yeterli desteği veremeyeceğimi düşündüğüm için tekrar aday olmayacağımı bildiririm.