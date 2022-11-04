Erdoğan'a özel yol oluşturuldu: 300 metrelik mesafeden 16 araçlık konvoyla geçti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Kültür Merkezi'ne gelmesi nedeniyle Taksim meydanında birçok alana polis arama noktası kuruldu, yurttaşlar üstleri aranarak Taksim'e alındı.

Gerçek Gündem'in haberine göre; cuma namazını Taksim Camii'nde kılan Erdoğan daha sonra Taksim Meydanı'nda kendisi için oluşturulan koridordan geçerek Atatürk Kültür Merkezi'ne gitti.

Normalde trafiğe kapalı olan Taksim Meydanı'nda Erdoğan'a özel yol oluşturulması ve Erdoğan'ın yaklaşık 300 metre mesafeyi 16 araçlık bir konvoyla geçmesi ise dikkat çekti.