Erdoğan: Ülkemizde tek bir kadının bile cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını asla kabul edemeyiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
- Batı medeniyetinin baskın karakteri, en çok da kadına bakışta kabullerde ortaya çıkmıştır. Bugün dünyanın her yerindeki toplumlara aynı kadın modeli dayatılmakta, kadından aynı rolü benimsemesi ve oynaması beklenmektedir.
- Gelişmiş ülkelerin dışarıya verdiği imajın tersine kadına yönelik şiddet konularında hala ciddi sorunlar yaşadığını biliyoruz. Bugünkü toplantımızı çağdaşlık kisvesi altına saklananları da kapsayan önemli bir adım olarak görüyorum. Zirvede bu hususta geleceğe ışık tutacak sonuçların çıkacağı anlaşılıyor. Kadınların dışlandığı bir dünya insanlığın yarısında feragat etmiş demektir. Bu da hem fıtrata hem de inancımıza aykırı bir davranıştır. Biz kadının içinde yer almadığı hiçbir alanda insanlığın hayrına neticeler elde etmenin mümkün olmadığına inanıyoruz.
- Biz elbette ülkemizde tek bir kadının bile sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hele hele hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz. Aynı şekilde ülkemizi sanki kadına yönelik şiddetin ve cinayetin dört bir yanda kol gezdiği bir yer gibi sunanların aslında kendi içlerindeki çürümeyi gözlerden kaçırmaya çalışmasını da kabul edemeyiz. Kadınların mağduriyetine yol açan çarpık kabuller dünyanın her yerinde olduğu gibi gelişmiş ülkelerde de ne yazık ki sürüyor. Şayet bu sorgulamayı gelişmiş ülkelerde yaşanan sorunlar dahil her türlü bağnazlığın üzerine çıkartarak yapamazsak arzu ettiğimiz vicdani, adil, sürdürülebilir toplumsal iklime ulaşamayız.
- Eksiklikleri, aksaklıkları düzelterek bugüne kadar devrim niteliğinde değişimleri nasıl kadınlarımızın hanesine yazdırdıysak bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Kültürümüzün, yaratılmışların en şereflisi olan insan vasfımızın gereği olarak bu mücadeleyi sizlerle omuz omuza sürdürmekte kararlıyız.
- Elde ettiğimiz en olumlu başarılardan biri de kadınlarımız hak ve özgürlüklerini genişletmek konusunda elde ettiğimiz yeniliklerdir. Asıl büyük değişimi zihinlerde yaşadığımızı düşünüyorum. Anayasamızın 10. maddesine kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir, devlet bu eşitliğin yasama geçmesiyle hükümlüdür maddesiyle başladık. Kadına yönelik şiddetle en etkin şekilde mücadele edeceğimizin sözünü daha hükümete gelmeden milletimize vermiştik. 2005 yılında hukuki düzenlemeleri hayata geçirdik. Aile içi ve kadına karşı şiddete verilen cezaları artırarak, cinsiyet farkı nedeniyle düşük ücret uygulanamayacağı gibi çok önemli adımlar attık. Çalışan kadınların haklarını genişleterek etki sahasını yaygınlaştırdık. Gebelikten itibaren anneleri koruyan, maddi olarak destekleyen uygulamalar başlattık.