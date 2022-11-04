Erdoğan: Ülkemizde tek bir kadının bile cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını asla kabul edemeyiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle: