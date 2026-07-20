Erdoğan’a ömür boyu cumhurbaşkanlığı teklifi: ‘Parlamenter sisteme geç, kaydı hayat şartıyla cumhurbaşkanı kal’

AKP içinde Erdoğan sonrasına ilişkin tartışmaların bir yanında parlamenter sisteme dönüş de bulunuyor.

Bu kapsamda kısa süre önce Erdoğan’a bir AKP’li vekil tarafından ilginç bir öneri gittiği ortaya çıktı.

Kısa Dalga’dan Sedat Bozkurt, bu öneriyi köşesine taşırken, teklifin Türk Demokrasi Vakfı yönetiminin Saray’daki Erdoğan ziyaretinde gündeme geldiğini yazdı.

Vakfın yönetiminde AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’un da bulunduğunu aktaran Bozkurt, Özbudun tarafından dile getirilen teklifi şöyle açıkladı:

“Başından beri ben parlamenter sistemi savuna geldim, bugün de aynı noktadayım. Bir yolunu bulsak da tekrar parlamenter sisteme dönebilsek. Anayasaya geçici bir madde koysak ve siz kaydı hayat şartıyla cumhurbaşkanı kalsanız”

Erdoğan’ın Özbudun’un bu açıklamalarına “bunları sonra konuşuruz” diyerek yanıt verdiği ifade edildi.

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