Erdoğan'a ilk tebrik Katar'dan geldi

Katar Emiri Şeyh Temim, son verilere göre seçimi önde götüren AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Arapça tweet atarak tebrik etti.
Twitter'dan paylaşım yapan Şeyh Temim, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar ve kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri gerçekleştirmenizi dilerim" notunu düştü.
أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء.— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023