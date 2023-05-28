Erdoğan'a ilk tebrik Katar'dan geldi

Katar Emiri Şeyh Temim, son verilere göre seçimi önde götüren AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Arapça tweet atarak tebrik etti.

Twitter'dan paylaşım yapan Şeyh Temim, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar ve kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri gerçekleştirmenizi dilerim" notunu düştü.