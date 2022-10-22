Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri kapsamında Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran atandı.
Kararlar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Merkezi
Erdoğan'a iki yeni danışman daha
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran’ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri kapsamında Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran atandı.
Kararlar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.