Erdoğan'a iki yeni danışman daha

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran’ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri kapsamında Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran atandı.

Kararlar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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