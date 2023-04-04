Erdoğan'a 'hakaret' iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sokak röportajına katılan Tülay K., Erdoğan'a "hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı. Tülay K. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, savcılıkta ifadesi alınan Tülay K.'nin, "şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği" öğrenildi.

Tülay K. ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, Tülay K. hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurtdışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.