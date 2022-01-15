'Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan bir kişi, sosyal medya üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devlet büyüklerini kastederek küçük düşürücü ve aşağılayıcı fotoğraflar ile Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu" öne sürülen kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vatandaş adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. (İHA)