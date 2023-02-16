'Erdoğan'a geç haber verildi, asker sahaya inemedi' demişti: İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi

Sözcü yazarı Memduh Bayraktaroğlu, "Sabah namazına kalktığı tahmin edilerek artık bilgi verilmesi konusunda mutabakata varılıyor ve Erdoğan haberdar ediliyor" iddiasında bulunurken, "24 saat askerin, jandarmanın sahaya inmemesinin sebebi Sayın Cumhurbaşkanı mı? Ne yazık ki evet" demişti.

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, Sözcü yazarı Memduh Bayraktaroğlu’nun depremle ilgili iddiaları hakkında, "Tamamen hayal mahsulüdür" dedi.

'Suç duyurusunda bulunduk'

Gültekin, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Bu kadar acının üzerine yazdığı senaryoyu kamera karşısında profesyonelce söyleyen, bir de bunu utanmadan yayınlayan insanlıktan nasibini almamış, FETÖ ve onların Türkiye’deki işbirlikçilerinin anlattıkları, deprem sabahı sözde yaşananlar, tamamen hayal mahsulüdür...

Eline bir kamera geçirip, kurguladığı yalan üzerinden yayın yapan, ismini anmaktan dahi iğrendiğimiz, bu insan artıkları hakkında suç duyurusunda bulunduk."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Gültekin mesajlarını paylaştı.

Bayraktaroğlu ne demişti?

Bayraktaroğlu, dün yayımladığı bir videoda özetle şunları iddia etmişti:

"Deprem 4.17 Pazarcık 6 Şubat Pazartesi. Anında geçmiş bilgi ve geçer geçmez AFAD'ın ve kurumların hepsinin özel kuruluş sözleşmeleri vardır. Kanunlar bunlara sorumluluk yükler. Bizim Cumhurbaşkanımız gibi değildir. Bizim cumhurbaşkanımızın her yetkisi var ama sorumluluğu yok.

AFAD gelen bu bilgilerle hemen çalışmalara başlamış. Çünkü kanun gereği AFAD böyle durumlarda gelen bilgilerle birlikte ilk 45 dakikada oluşan durumu rapor etmek durumunda İçişleri Bakanlığına. Çok büyük zayihat verilme durumu olduğu Bakanlığa bildiriliyor.

Bilgi bakanlığa gidiyor, bakanlık aynı anda Süleyman Soylu'ya bilgi veriyor. Soylu kalkıyor Bakanlığa gidiyor. İki bakana bilgi veriliyor. Süleyman Soylu'nun talimatıyla. Biri Hulusi Akar, diğeri Mehmet Nuri Ersoy. 3 bakan bir araya geliyorlar. Derhal neler yapılması gerektiği konusunda konuşmaya başlıyor.

Üç bakan hummalı bir faaliyete başlıyorlar ve Hulusi Akar, deprem bölgesindeki garnizon komutanlığını arıyor. Süleyman Soylu da Jandarma Genel Komutanını arıyor doğrudan. Komutana bölgeye talimat vermesini, jandarmanın hemen operasyon için kendilerine verilecek mahallelere gitmesi talimatını veriyor. Henüz Cumhurbaşkanının haberi yok.

'Mutabakata varılıyor ve Erdoğan haberdar ediliyor'

Sabah namazına kalktığı tahmin edilerek artık bilgi verilmesi konusunda mutabakata varılıyor ve Erdoğan haberdar ediliyor. Cumhurbaşkanlığına haber gidiyor. AKP'li belediyelere telefon ediliyor. Derhal tedbir alması için harekete geçirildiği, itfaiyelere talimat verdiği, garnizon komutanlarının kara kuvvetleri aracılığıyla, jandarma komutanlarına talimat verdiği ve harekete geçildiği haberi bildiriliyor.

'24 saat askerin, jandarmanın sahaya inmemesinin sebebi Erdoğan mı?'

Erdoğan beklenen tepkiyi koyuyor. Ne söylediğini bana aktaran kişi net bilmiyor. Telefonda Süleyman Soylu'ya neler söyledi bilmiyor. Ama Soylu'ya da Hulusi Akar'a da çok ağır sözler ettiğinden emin kaynağım. Bizler hemen AFAD olarak operasyonu durdurduk. Sizler bizi çok ağır eleştirdiniz ama inanın bu konuda en günahsız kişiler ordudan sorumlu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve biz AFAD'ız dedi. Depremin ilk saatlerinde göründü asker demiştim. O askerler emrin geri alındığından emin olmayan gruplardı. Daha sonra onlar da geri çekildiler. 24 saat askerin, jandarmanın sahaya inmemesinin sebebi Sayın Cumhurbaşkanı mı? Ne yazık ki evet."