Erdoğan'a faiz desteği geldi: Hep onun yüzünden...

İsmailağa Cemaati’ lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Türk lirasının erimesinin faiz belasından olduğunu söyleyerek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çıktı.

Merkez Bankası’nın faizi düşürme kararı sonrasında TL’de değer kaybı hızlanırken, dolar 11.30’u görmüştü.

Merkez Bankası’nın kararından ve dövizdeki sert yükselişten sonra İsmailağa Cemaati’nden konuyla ilgili olarak bir paylaşım geldi.

Paylaşımda, cemaatin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu “Faiz yüzünden para eridi ve pahalılık aldı yürüdü. Paranın erimesi o faiz belasından oluyor” ifadesini kullandı.