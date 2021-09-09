Erdoğan'a diktatör demişti: İkili, tartışma sonrası ilk kez telefonla görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İtalya Başbakanı Draghi’nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Açıklamaya göre Erdoğan, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği önemle orantılı şekilde karşılık görmeyi beklediklerini ifade etti. İtalya'nın Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine ve üyelik sürecine yönelik ilkesel desteğinin güçlü şekilde devam edeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an önce ön koşulsuz olarak başlanmasının herkesin çıkarına olduğunu, 18 Mart Mutabakatı'nın da bütüncül bir şekilde güncellenmesinde zaruret bulunduğunu söyledi. Erdoğan, Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sahada yeni bir durum oluştuğunu, insani yardımların ulaştırılması noktasında Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi takdirde zaten üst seviyelere ulaşmış olan göç baskısının daha da artacağını ifade etti.

İtalya Başbakanı Draghi, Erdoğan'ı, dönem başkanlığını İtalya'nın yaptığı G-20'nin ekim ayında Roma'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'ne davet etti.

İtalya: Verimli ve dostane görüş alışverişi

İtalya'dan yapılan resmi açıklamada ise Draghi ile Erdoğan'ın detaylı bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi ve "Verimli ve dostane görüş alışverişinde, Afgan kriziyle ilgili son gelişmelere ve bunun bölgesel düzeydeki etkilerine odaklanılarak, uluslararası toplumun G20 de dahil olmak üzere çeşitli forumlardaki eylem olasılıkları üzerinde duruldu" denildi.

'Diktatör' tartışması sonrası ilk görüşme

İtalya Başbakanı Draghi 8 Nisan'daki bir basın toplantısı sırasında, Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye ziyareti sırasında yaşanan protokol tartışmalarıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken "Adını koyalım, bu 'diktatör' diyebileceğimiz kişilere ihtiyacımız da var. Görüş, fikir, davranış ve toplum vizyonu açısından farklılıklarımızı dile getirmekte açık olmalıyız, ama ülkemizin çıkarları için iş birliğine de hazır olmalıyız" demişti.

Bu sözlerin ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Erdoğan ise bu sözlere, "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir. Tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denilen adam bu açıklamayı yapmak suretiyle, aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur" diye yanıt vermişti.