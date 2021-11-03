Erdoğan'a 'darbeci' diyen Hüseyin Aygün beraat etti: Mahkeme eleştiri dedi

CHP'li eski vekil Hüseyin Aygün, Twitter hesabında paylaştığı "darbeci RTE" mesajı nedeniyle hakim karşısına çıktı. "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" iddiasıyla yargılanan Aygün'ün beraatine karar verildi.

Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ardından yazılan gerekçeli kararda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kimliğine ve parti genel başkanı olmasına atıfta bulunuldu. Söz konusu paylaşımın şeref ve haysiyeti ihlal etmediği, hakaret boyutunda olmadığı, ağır eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kararı BirGün'den Sercan Meriç'e değerlendirirken "Doğru bir karar. Hakim Cumhurbaşkanının siyasi kişiliğini ve tarafsız olmadığını dikkate aldı" diyen Aygün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin geçtiğimiz ay aldığı kararı hatırlattı ve şöyle dedi:

"AİHM geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı'na hakarete ilişkin Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ruhuna aykırı olduğuna yönelik bir karar vermişti. Bu karar da davada etkili olmuştur. Ayrıca havanın döndüğünü düşünüyorum. Cumhurbaşkanına ya da herhangi bir siyasiye özel olarak hakaret suçu olmamalı. 299'uncu madde Türk Ceza Kanunu'ndan çıkarılmalı."

Aygün hakkında 2017 yılında da attığı bir tweet nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret davası açılmıştı. Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda Aygün'e 1 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti. Ancak hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.