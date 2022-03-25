Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Erdoğan'ın görüşmede "NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha belirttiği, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığı" ifade edildi.