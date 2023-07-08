Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi sonrası ortak açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası ortak basın açıklaması yapılıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Zelenskiy ve heyetini misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Ağustos'ta Lviv'de gerçekleştirmiştik. Kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık.

'Ukrayna halkı toprak bütünlüğünü savunuyor'

Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu güçlendi. Savaşta, Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğünü savunuyor. Ukrayna'nın bağımsızlığına olan desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik.

Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çaba harcayan ülke olduk. Geçtiğimiz senenin temmuz ayında ise BM ile yürüttüğümüz arabuluculuk neticesinde Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da sona erecek süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum.

'Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz'

Ukrayna, NATO'ya üyeliği hak ediyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır."