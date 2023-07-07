Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Zelenski'yi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

Zelenskiy, görüşme öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış formülü konusundaki pozisyonların koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri, Tahıl Anlaşması, Ukrayna'nın yeniden inşası ve Türk ve Ukraynalı şirketler arasındaki savunma sözleşmeleri konularını ele alacaklarını kaydetti.

Görüşme başladı

Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi kabul etti. İkilinin görüşmesi saat 21.00 sıralarında başladı.

İkilinin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Zelenski'nin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Zelenski dün Çekya'yı, bugün Slovakya'yı ziyaret etmişti. (AA)