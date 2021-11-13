AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu.

Burada Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, muhalefeti hedef aldı.

Erdoğan, "Zaten bunların iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Bu ülkede dikili ağacı olmayan muhalefetin 2023'te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacak. Dünyayı bu şekilde tehdit etmek, devletin sürekliliğini bir kenara koyarak 'Sakın ha buna girmeyin, paranızı alamazsınız' gibi bir yaklaşıma girmeleri, devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının ve ne kadar büyük bir ihanet içinde olduklarının en güzel ifadesidir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: