Erdoğan: Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere millet gereken yeri gösterir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

  • Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir.
  • 28 Şubat ittifakında bir araya gelenler ve masaya oturtmaya cesaret edemedikleri ortakları, hiçbir meseleye çözüm bulamaz.
  • Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler.
  • İktidar yolunu, milli irade yerine proje ittifaklarda arayanlar, karanlık senaryolara gönüllü figüranlık yapıyorlar.
  • Hazırladıkları taslak aynen geriye dönüş, yeni bir şey yok. Sadece bu örnek bile ön alıcı bir tutum alamayacaklarını gösterir.

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