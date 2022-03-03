Erdoğan: Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere millet gereken yeri gösterir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir.
- 28 Şubat ittifakında bir araya gelenler ve masaya oturtmaya cesaret edemedikleri ortakları, hiçbir meseleye çözüm bulamaz.
- Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler.
- İktidar yolunu, milli irade yerine proje ittifaklarda arayanlar, karanlık senaryolara gönüllü figüranlık yapıyorlar.
- Hazırladıkları taslak aynen geriye dönüş, yeni bir şey yok. Sadece bu örnek bile ön alıcı bir tutum alamayacaklarını gösterir.