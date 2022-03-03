AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce planlanmamış olan bir görüşme gerçekleştirecek.
Erdoğan saat 14.00'te, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan'dan sürpriz Bahçeli görüşmesi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce planlanmamış olan bir görüşme gerçekleştirecek.
Erdoğan saat 14.00'te, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşecek.