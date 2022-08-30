Erdoğan: Yunanistan dengimiz ve muhattabımız değildir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinin öncesinde konuşma gerçekleştirdi.

Yunanistan gündemine dair konuşan Erdoğan, "Bir asır önce kendi halklarını ve ülkelerini felakete sürükleyen Yunanistanlı siyasetçilerin maalesef bugün de aynı yanlışta ısrar ettiklerini görüyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Hep söylediğimiz gibi Yunanistan bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhattabımız değildir.

Bugün de Yunanistan'ın kullanarak, ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz. Son günlerde yaşanan gelişmeler bu gerçeği inkarı mümkün olmayan bir açıklıkta herkesin önüne sermiştir.

'NATO ve müttefiklerine meydan okumuştur'

Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur.

Yunanistan’ın adalara üsler kurması, Türkiye için hiçbir zaman anlam teşkil etmez. Burada düşünmesi gereken Yunanistan’a bunca desteği verenler, kendileri bundan sonra ne yaparlar, bilemem."

'Bize F-35 vermiyorlarmış, umurumuzda değil'

Konuşmasında F-35 gündemine değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“Amerika bize vermedikleri F-35'leri, Yunanistan'a ikram ederek Rus Hava Savunma sistemlerinin güya gözü gibi savunduğu bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır”

“Bize F-35 vermiyorlarmış. Aldığımız alternatif savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış. Saçma sapan konulara varan ambargolar uyguluyorlarmış. Açıkçası hiçbiri umurumuzda değil. Biz, bizden esirgenen her ürünü er ya da geç üretme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz, Türkiye'yiz."