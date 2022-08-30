Erdoğan: En büyük sıkıntı hayat pahalılığı meselesidir

Ankara’daki Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki en büyük sıkıntı ekonomide yaşadığımız hayat pahalılığı meselesidir. Yılbaşından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle

Her dönemde farklı kisvelerle karşımıza çıkan yapıların en son ve alçak örneği FETÖ'ydü. Ordumuz 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bünyesinde ciddi bir temizlik yapmıştır.

Büyük temizliğin ardından ordumuzun bittiğini düşünenlerin yanıldığını özellikle görmeleri sadece birkaç hafta sürdü. Darbe girişiminden sonra başlattığımız Fırat Kalkanı operasyonuyla DEAŞ'a ilk büyük ve ciddi darbeyi biz vurduk.

Üniversitemizin yurt içinde ve yurt dışında karalanmaya çalışmasının arka planında bu planın getirdiği hazımsızlık bulunuyor. Yaptığımız reformun ordumuzu zayıflatmaya değil güçlendirmeye yönelik olduğunun en büyük kanıtı başarılardır.

Türkiye artık darbeci zihniyetin 70 yıl boyunca örselediği askeri eğitim ve öğretim sistemini tamamen terk etmiştir.

Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle milli iradenin üstünlüğüne bağlı, sadece milletine, devletine ve meşru idarecilerine tabi bir TSK'ya sahip olduk, taviz vermeyiz.

'En büyük sıkıntı hayat pahalılığı meselesidir'