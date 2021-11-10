Erdoğan Yunan Dimokratia gazetesine dava açtı

Yunan Dimokratia gazetesinin bugünkü haberine göre yazdığına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'daki bir savcılıkta gazeteye dava açıldı.

Dimokratia, davada özellikle gazetenin müdürü, iki genel yayın yönetmeni ve bir gazetecinin isimlerinin yer aldığını belirtti.

Gazetenin duyurusunda “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dimokratia gazetesini yargılıyor ve Türkiye'de dört çalışanını beş yıla kadar hapis cezasına çarptırmak istiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği dava metninden de anlaşıldığı üzere, ilk kez bir yabancı devlet başkanı bir Yunan gazetesine siyasi nedenlerle sırtını döndü" dedi.

Gazete, Erdoğan'ın davasının gerekçesinin 18 Eylül 2020 tarihli manşeti olduğunu duyurdu. Başlıkta Erdoğan'a küfür ediliyordu.

Yayınlanmasının ardından Yunan hükümeti, “saldırgan dil değerlerimize aykırıdır” diyerek gazeteyi kınamıştı.

Manşetten kısa bir süre sonra Erdoğan'ın gazetenin editörleri ve bir gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirilmişti.