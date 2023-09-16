Erdoğan, Yüksek Hakem Kurulu'na 3 üye atadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda görev yapan Yüksek Hakem Kurulu'na yeni üyeler atadı.
Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla Uğur Kızılca asıl üye, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun yedek üye seçildi.
Atama kararı şu şekilde:
"Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 54 üncü maddesi uyarınca ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.
Uğur Kızılca - Asıl üye
Mevlüt Sadi Su - Yedek üye
Alaaddin Coşkun - Yedek üye"