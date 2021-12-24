Erdoğan: Yüksek faizle enflasyonu kontrol altına alma yaklaşımını bir kenara bıraktık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştiriyor.
Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
- Ülke olarak İzmir İktisat Kongresi'nden beri ekonomide kendimizi bizi hedeflerimize ulaştıracak yön tayin etmenin içerisindeyiz.
- Hep söylediğim gibi 1923 İktisat Kongresi kararlarının ömrü 1929 büyük buhranına kadar sürmüştür. Rahmetli Menderes ve Özal'ın başlattıkları atılımların akıbetleri de hepinizin malumu. Türkiye Büyük Ekonomik hamlemizi yapabilmemiz için önemli ölçüde tamamlamayı başardık.
- Bir konuyu vurgulamak istiyorum. Mayıs 2013 faiz 4.5'e kadar indirdiğimiz dönemdir. Enflasyon yine o dönemde 6.51.
- IMF'ye borcumuz olmadığı gibi kontağımız da yok. Türkiye ilk defa bizim hükümetlerimiz döneminde kesintisiz kalkınma dönemi yaşamıştır.
- Merkez Bankası rezervi 115 milyar doların üzerinde.
- Yüksek faizle enflasyonu kontrol altına alma yaklaşımını bir kenara bıraktık. Bunun yerine yatırım, üretim, ihracat ve cari fazlayı merkeze alan bir ekonomi politikasına yöneldik. Tabii bu kolay olmuyor. Bunun getirdiği pek çok risk, soru işaretleri var.
- Döviz kurunda yaşanan anormal dalgalanma kapımıza risk olarak çıktı. Faizleri yükselterek bu dalgayı durdurmak yönünde baskılara maruz kaldığımızı biliyorsunuz. Hatta kendi arkadaşlarımız arasında bile, aynı yönde değerlendirmeler yapanları itiraf etmek isterim. Biz buna karşın kendi programımızda ısrar ettik. Hazırladığımız paketi ilan ettiğimizde kurun üzerindeki köpüğün bir günde kalktığını gördük.
- Ekonomimizin üretim ve istihdam başlığında işler mükemmel denilecek bir seviyede iyi gitmektedir.