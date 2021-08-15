AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'a satılan 4 savaş gemisinin İstanbul Tersane Komutanlığı'nda denize indirilmesi töreninde konuştu.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, " Yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız" dedi.

"Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Yeni bir göç dalgasını tetiklemesini ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıklanlar şöyle: