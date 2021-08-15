AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'a satılan 4 savaş gemisinin İstanbul Tersane Komutanlığı'nda denize indirilmesi töreninde konuştu.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, " Yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız" dedi.
"Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Yeni bir göç dalgasını tetiklemesini ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıklanlar şöyle:
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Şubat 2020'de gerçekleştirilen konsey toplantısında ilişkilerimiz tekrar ele alındı. Salgına rağmen, ülkemizde düzenleyeceğimiz bir sonraki toplantı için hazırlık yapıyoruz. Pakistan ile ortak gündemimizi geliştirmenin çabası içindeyiz.
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Savunma sanayindeki ortaklığımızı daha da ilerletme konusunda mutabıkız. Pakistan ile güçlü siyasi ilişkilerimiz ve savunma sanayisindeki ilişkilerimizin ticarete de yansımasını istiyoruz. Bir yol haritasında Şubat 2020'de imzaladık. Kurumlarımız bu eylem planının hayata geçirilmesi için çalışmalara devam ediyor.
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Salgına rağmen ikili ticaret hacmimizde düşüş yaşamamız da bir kazanımdır. Bu rakamı yükselteceğiz. Pakistan güney Asya'da barışın tesisi için kritik rol üstlenmektedir. Sorunlara bulunacak çözümler ancak Pakistan'ın desteğiyle hayata geçirilebilir.
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Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Yeni bir göç dalgasını tetiklemesini ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın istikrara kavuşması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Pakistan ile işbirliğini artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Elimizdeki tüm imkanları seferber etmekte kararlıyız.
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Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı için üretilmesi planlanan 10 adet açık deniz hareket ve karakol gemisininin ilk sac kesimini yapıyoruz. Üzerinde bir helikopter ve İHA'nın yer alacağı bu gemimiz 21 gün boyunca denizde kesintisiz görev icra edebilecek. Türkiye kara ve hava unsurlarının yanı sıra denizde de hem üretim hem operasyon gücünü artırmaktadır.
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1974'e kadar olan bu dönemi bir kenara bırakıyorum, son 47 yılda yaşadığımız hadiselerin her biri bizi böyle güçlü bir yapıya sahip olmaya mecbur bırakmıştır. 19 yıl boyunca savunma sanayimizin her projesiyle, her yatırımıyla bizzat ilgilendik. Terörle mücadeleden sınırötesi harekatlarımıza kadar attığımız her adımda maruz kaldığımız açık ve gizli ambargoları biliyoruz. Bunlar bizi yıldıramadı, hedeflerimizden uzaklaştıramadı. Savunma sanayimizdeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lere çektik.
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Son 6 yılda Suriye, Libya ve Karabağ'da ortaya koyduğumuz güçlü duruşun ve başarının ardından işte böyle bir emek vardır.