Erdoğan Yeni Şafak'a 'köşe' yazdı: Yeni Anayasa... 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak gazetesi için 'Türkiye Yüzyılı, cumhurun yüzyılı olacak' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erdoğan yazısında, "Milletimize hizmet yolculuğumuzu şimdi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla zirveye çıkarıyoruz. Bu vizyonun ilk hedeflerinden biri, tamamıyla milli iradenin ürünü yeni bir Anayasayı ülkemize kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan yazısı şöyle:

"2000 yıllık devlet geleneği, 1400 yıllık medeniyet müktesebatı ve Anadolu’da 1000 yıllık varlığıyla köklü bir tarihe sahip olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yaşına ulaşacağı 2023 yılı ülkemiz için yeni bir dönemin de miladı olacaktır. 2023 yılında, Millî Mücadele’den Cumhuriyetimizin kuruluşuna milletimizin sarsılmaz bir inançla sahip çıktığı değerlerden ayrılmayarak son 20 yılda bütün alanlarda gerçekleştirdiğimiz atılımları, elde ettiğimiz kazanımları daha da ileriye taşıyacak; bütün enerjimizi ve çabamızı Türkiye Yüzyılı’nın inşasına hasredeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi asırlık hedeflere yöneltirken, hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser koyarak yolumuza devam edeceğiz.

Ekonomiden sağlığa, adaletten eğitime, dış politikadan terörle mücadeleye, savunma sanayiinden enerjiye, ulaştırmadan teknolojiye, spordan iletişime tüm alanlarda yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık; ülkemizin refahını, huzurunu, kalkınmasını, demokrasisini ve güvenliğini garanti altına aldık; bağımsızlığımızı pekiştirdik.

Ülkemize yönelik emperyalist hesapları, darbe girişimlerini boşa çıkardık; vesayet prangalarını, bağımlılık tuzaklarını yerle yeksan ettik. Asırlık kayıpları telafi etmek için var gücümüzle mücadele ettik; milletimizi hak ettiği refaha, huzura, emniyete kavuşturmak için gece gündüz çalıştık. Bu mücadelede tek gücümüz, feraset sahibi milletimizin desteği ve güveni oldu. Hamdolsun biz de bu büyük teveccühü ve beklentiyi boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide eser ve hizmet siyasetimizi sürdüreceğiz.

Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz atılımlarla Türkiye aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ve istikrar için merkezi bir aktör haline geldi. Artık “istikrarlaştırıcı güç Türkiye“ olarak daha adil bir dünya idealinin bayraktarlığını yapıyoruz. Öte yandan insani yardımdan barış diplomasisine, ortaya koyduğumuz “Türkiye modelleri” ile dünyaya örnek oluyoruz.

Milletimize hizmet yolculuğumuzu şimdi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla zirveye çıkarıyoruz. Bu vizyonun ilk hedeflerinden biri, tamamıyla milli iradenin ürünü yeni bir Anayasayı ülkemize kazandırmaktır. Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle garanti altına aldığımız güven ve istikrar iklimini koruyacak, ekonomimizi büyütecek, milli güvenliğimizi tahkim edecek, demokrasimizi kökleştirecek, güvence altına aldığımız hak ve özgürlüklerin eksiksiz kullanılabilmesini temin edecek, dünya barışına katkı sunmayı sürdürecek, bütün bir millet olarak omuz omuza Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz.

İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı milletimizin umutları, hayalleri, özgüveni ve cesaretiyle şahlanan bir geleceğe geçişin kapısı olacaktır.

Türkiye Yüzyılı, sürdürülebilirliğin, huzurun, başarının, güvenin, istikrarın, üretimin, verimliliğin, gücün, dijitalin, iletişimin, bilimin, kalkınmanın, barışın, değerlerin, haklının, şefkatin, gençlerin, istiklalin ve istikbalin yüzyılı olacaktır.

Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda Cumhuriyet’in asıl sahibi cumhurun yüzyılı olacaktır.

Türkiye Yüzyılı milletimizin yeni Kızılelma’sıdır. Bu yolu kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, her kesimden insanımızla hep beraber yürüyeceğiz. İnşallah ülkemizde tesis ettiğimiz güvenden, huzurdan, özgürlük ve kardeşlik ikliminden aldığımız güçle bütün hedeflerimize ulaşacağız."