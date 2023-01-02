Cesetlerin gübreye dönüştürülebilmesine onay verdiler

ABD'de New York eyaleti, insan cesetlerinin gübreye dönüştürülebilmesine onay verdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, böylece isteyenlerin, öldükten sonra cesetlerini toprağa dönüştürmesi mümkün olacak.

Gübreleştirme uygulaması, cesetlerin bir konteynır içinde odun yongası, kaba yonca ve çim ile birlikte yaklaşık bir ay tutulmasıyla yapılıyor.

Cesetler gübreleştikten sonra herhangi bir bulaşım olmaması için ısıtılıyor ve ortaya çıkan toprak, ölünün yakınlarına veriliyor.

Bu sürecin yaklaşık 7 bin dolarlık masrafı olduğu belirtilirken, uygulamayı yapan şirket 2021’de ortalama gömülme ücretinin 7 bin 848, yakılma ücretinin de 6 bin 971 dolar olduğu göz önünde tutulunca bunun yüksek bir hizmet olmadığını söylüyor.